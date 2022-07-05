Ankara’da 2 genç kız kendilerini taciz eden erkeği tekme tokat dödü! İşte o anlar

ANKARA’da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü. Çevreden etişenler de tacizci genç erkeğe dayak attı. Tüm olanlar kameralara yansıdı...

Ankara'nın Çankaya ilçesinden dün akşam saatlerinde, tacizci sapık, taciz ettiği kızlar tarafından evire çevire dövüldü. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti. Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü.

Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.