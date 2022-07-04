BIST 2.456
DOLAR 16,83
EURO 17,60
ALTIN 978,42
YEREL

İstanbul'da işten kovulan adamın intikamı akıllara zarar! Patron kamera kaydına bakınca gördü

İSTANBUL Kağıthane’de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu sokağa gelen adam, 3 iş yeri ve 2 aracın camlarını çekiçle tek tek kırdı. Ortalığı adeta savaş alanına çeviren ve kırılmadık cam bırakmayan adam Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın camlarını kırdığı işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı. Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan işyeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın Adem K. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahsın evine giden Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, şahsı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, işyerinin eski çalışanı olduğu ve olay esnasında alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan şahsa “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi
Kadıköy metroda ortalık fena karıştı! Alkol kavgası yolcular araya girdi
Özdemir İnce'den akıllara zarar öneri : Ezan Türkçe okutulsun
Özdemir İnce'den akıllara zarar öneri : Ezan Türkçe okutulsun
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi - VİDEO İZLE
Binali Yıldırım, konserde seyirciyle türkü söyledi - VİDEO İZLE
Bakan Koca görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi: Asla kabul edilemez
Bakan Koca görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi: Asla kabul edilemez
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı
Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 10 gözaltı
Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü
Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü
Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kırkpınar’da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
Kırkpınar’da başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu
Formula 1'de korkunç kaza: Metrelerce takla attı
Formula 1'de korkunç kaza: Metrelerce takla attı
Dilencinin çöpten kuru ekmek oyunu! Ekmek arasından 2 bin 400 TL çıktı
Dilencinin çöpten kuru ekmek oyunu! Ekmek arasından 2 bin 400 TL çıktı