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DÜNYA

Danimarka’daki AVM saldırısında çok sayıda kişi öldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's adlı AVM’de silah saldırı düzenlenmiş, polis saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade etmişti. Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdürü Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi. Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat “terörizmi” dışlamadıklarını aktardı. Thomassen, başka saldırganlara dair bir iz olmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları ise, saldırganın bir "av tüfeği" taşıdığını belirtti. Field's, 140'tan fazla mağaza ve restoran ile Danimarka'nın en büyük alışveriş merkezi olarak biliniyor.

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