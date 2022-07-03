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Cübbeli Ahmet Hoca isyan etti! Mahmut Efendi'nin cenazesini ben yıkamadım!

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine ilişkin, "Cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi de Cenazesini benim yıkadığım yalanını yayıyorlar" dedi.

İsmailağa cemaatinin önde gelenlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde yaşananlara ilişkin konuştu. Cübbeli Ahmet Hoca, "Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerifesine su bile döktürmediler. Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı" diye isyan etti. Cübbeli Ahmet Hoca, cenaze ile ilgili şunları söyledi: 

Cenaze şerifesine su bile döktürmediler
- Cenazede bir vazife talibi değilim. Bir gece evvel ne ilan ettim. 'Aile kararıyla şöyle şöyle olacağını burada söyledim size ama mesele o değil. Mesele Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler.

Bana 'Rus Papazı' diyen adam cenazeyi yıkadı
- Şimdi yaymışlar cenazeyi o yıkadı. Ne alakası var. Cenazeye su dökenlerde kim var biliyor musun? Bana 'Rus Papazı' diyen Saadettin Ustaosmanoğlu.

- Efendiye bu kadar iftiraları olunca mecbur cevap verdik. Efendi böyle bir şey demedi kardeşim. Herkes başladı 'Kim Mehdi' demeye. Böyle bir sapıklığa biz nasıl izin veririz? Efendi Hazretleri 'uzak, daha zamanı var' dedi.

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