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Survivor Batuhan Karacakaya 'hayır hayır olamaz' diyerek paylaştı

Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya, 200 TL'lik akaryakıt almasına rağmen ibrenin oynamadığını görünce tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ocak ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor All Star'da mücadele eden oyuncu Batuhan Karacakaya, 6 aylık mücadelenin ardından yarı finalde 3. olarak şampiyonluk hayallerine veda etti.

Yarışma stresini atarak günlük yaşantısına dönen Karacakaya, dün akşam aracı yakıt almak isterken artan akaryakıt fiyatlarını gördü.

Aracına 200 TL'lik yakıt alan Karacakaya, benzin göstergesinde bir artış olmadığını görünce şaşkına döndü. Instagram hesabından akaryakıt fişini ve aracının benzin göstergesini paylaşan oyuncu, "Hayır, hayır olamaz" diye bağırdı.

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