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POLİTİKA

Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: 'Senin başında da saç kalmadı ya'

Asgari ücrete ilişkin temmuz ayı ara zammını Dolmabahçe'de düzenlenen toplantıda açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Erdoğan, Atalay'a "Senin başında da saç kalmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

Açıklamaların yapılmasından hemen önce yanında oturan Atalay'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güldüren anlara neden oldu.

"Senin başında da saç kalmadı ya"
Atalay'a, "Senin başında da saç kalmadı ya" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kahkaha atarken, Atalay ise elini başına götürerek kontrol etti.

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