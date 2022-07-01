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Sultanbeyli’de kokoreççi restoranında patlama! Alev alev yandı

SULTANBEYLİ’de kokoreççi restoranında çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı restoran alev alev yanarken, yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar aldı.

Yangın, Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarında bulunan kokoreççi restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bosna Bulvarı üzerinde bulunan kokoreççi restoranında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Yangında gaz kaçağı olan, yemek yapımında kullanılan bir tüp şiddetli şekilde patladı. Patlamanın etkisiyle kokoreççi restoranına ait duvar yıkıldı. Yan tarafta bulunan otomobil galerisinde 3 araç hasar gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yanan restoranı kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İtfaiye ekipleri patlama olan bölgede incelemede bulundu.

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