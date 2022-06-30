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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boris Johnson ile ikinci gün selamlaşması da olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumunda salona girerken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın omzunu sıkarak selam verdi. Erdoğan ve Johnson dün de Türkçe "çok güzelsin" diyaloğu ile gündeme gelmişti.

NATO Liderler Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirildi. Zirvenin son gününde kapanış oturumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Salona giren Erdoğan, masada oturan Boris Johnson'ın omzuna dokundu. Ayağa kalkan omzuna Johnson, “Merhaba dostum” diyerek selam verdi. Johnson, Erdoğan'a "Nasılsın" diye sordu.

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