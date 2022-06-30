Ekrem İmamoğlu 'sonuna kadar Reisçi' vatandaşla 'kreş' ve metro tartışmasına girdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnaf ziyareti sırasında kendisini "sonuna kadar Reisçi" olarak tanımlayan bir vatandaşla sohbeti olay oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba günü Bağcılar ilçesindeki İBB projelerini ve geldikleri aşamaları yerinde inceledi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu, vatandaşlarla görüştü. Ziyaret esnasında AK Partili bir vatandaş ile İmamoğlu arasında yaşanan diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'na "Her mahalleye bir kreş sözünüz vardı. Ne oldu?" diye sordu. İmamoğlu ise "Biz şuanda Bağcılar'da 4 tane kreş yapıyoruz. Açılan da var. İstanbul genelinde 150 mahallede kreş yapıyoruz" dedi.

Vatandaşın "İstanbul'da 150 mahalle mi var?" diye karşılık vermesi üzerine İmamoğlu, "Yavaş yavaş yapıyoruz. Daha önce sıfırdı, hiç yoktu" dedi.

Metroya bindim '10 tane metro açtık' diye yazmışsınız

Ayrıca "Bugün metroya bindim '10 tane metro açtık' diye yazmışsınız. Nereye temel attığınızı sormak istiyorum?" sorusunu yönelten vatandaşa İmamoğlu, "10 tane metro yapıyoruz dedik. Bunlardan 2'sini açtık. Mahmutbey-Esenyurt'a biz temel attık. Kirazlı-Halkalı'ya biz temel attık" şeklinde yanıt verdi.

Sonuna kadar Reisçiyim...

İmamoğlu, verdiği cevaplar karşısında bir türlü ikna olmayan vatandaşa "Sen anlaşılan parti üyesisin. Senin yolun açık olsun" diyerek bölgeden uzaklaştı. Vatandaş ise "Ben AK Partiliyim, sonuna kadar 'Reisçi'yim diyerek İmamoğlu'na seslendi.