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Sel felaketinde mahsur kalan 11 kişi helikopterle tahliye edildi

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde 11 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından helikopter aracılığıyla kurtarıldı.

27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen illerde mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere tahliye edilmesini sağlamak üzere görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopteri 11 vatandaşı tahliye etti. Vatandaşlardan rahatsızlığı bulunan Kastamonu ve Bartın illerindeki iki kişi ise 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

28 Haziran'da Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyündeki Asar Deresi’nde kaybolan bir kişiyi arama kurtarma faaliyetleri ise devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 bot ile sel felaketinin yaşandığı bölgede tahliyeleri sürdürüyor.

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