BIST 2.496
DOLAR 16,61
EURO 17,45
ALTIN 975,15
YEREL

Arabanın açılır tavanından çıkıp dans ettiler, trafiği birbirine kattılar! Hem kendi canlarını hem trafiği tehlikeye attılar

İSTANBUL Bakırköy'de seyir halindeki bir aracın açılır tavanından çıkıp dans eden 3 genç trafiği birbirine kattılar. O anlar bir sürücünün cep telefon ile kaydedildi.

İstanbul Bakırköy'de sahil yolunda seyir halinde olan otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Trafiği tehlikeye atan görüntü geçtiğimiz günlerde Bakırköy Kennedy Caddesi’nde kaydedildi. İddialara göre, Zeytinburnu istikametine seyir halinde olan 42 ALC 007 plakalı otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans eden 1'i kadın 2 genç, hem kendi can güvenliğini hem de trafiği tehlikeye attı.
Gençlerin tehlikeli şovunu gören bir başka sürücü de o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Kendilerini görüntüleyen sürücüyü fark eden kadının attığı çığlık, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Banu Alkan kurban alışverişiyle gündeme oturdu! Afrodit bakın ne kadar ödedi...
Banu Alkan kurban alışverişiyle gündeme oturdu! Afrodit bakın ne kadar ödedi...
Cüneyt Arkın'ın TT olan videosu Fatma Girik ölünce bakın ne demişti herkes bunu paylaşıyor
Cüneyt Arkın'ın TT olan videosu Fatma Girik ölünce bakın ne demişti herkes bunu paylaşıyor
Marmaris'te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş! Sacit Ayhan'ın son görüntüsü
Marmaris'te ormanı yakmadan önce veresiye içki almak istemiş! Sacit Ayhan'ın son görüntüsü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Ocaklarında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Ocaklarında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Marmaris yangını için nikahını iptal etti, çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti
Marmaris yangını için nikahını iptal etti, çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti
Marmaris yangını için nikahını iptal etti, çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti
Marmaris yangını için nikahını iptal etti, çalışma arkadaşlarıyla bölgeye gitti
Sözlü tartışma kavgaya döndü! Baba ve iki oğlu sağlık çalışanlarına saldırdı
Sözlü tartışma kavgaya döndü! Baba ve iki oğlu sağlık çalışanlarına saldırdı
Bodrum'da milyonluk yat alev alev yanarak sulara gömüldü
Bodrum'da milyonluk yat alev alev yanarak sulara gömüldü
Şehit yakınından Ümit Özdağ'a tepki: Süleyman Soylu çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor
Şehit yakınından Ümit Özdağ'a tepki: Süleyman Soylu çocuklarımızın kanını yerde bırakmıyor
Rusya, Ukrayna’da AVM’yi hedef aldı! Olay yerinden ilk görüntüler...
Rusya, Ukrayna’da AVM’yi hedef aldı! Olay yerinden ilk görüntüler...