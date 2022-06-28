Ürdün'de zehirli gaz tankı devrildi! Onlarca kişi öldü ve yaralandı işte o dehşet anları

Ürdün'ün Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü tankın devrilmesi sonucunda patlama yaşandı. Patlama sonrasında zehirli gaz havaya yayılırken 13 kişi hayatını kaybetti 251 kişi ise yaralandı.

Ürdün Akabe Limanı'nda zehirli gaz yüklü tankın devrilmesi sonucunda patlama yaşandı. Çıkan patlamada 13 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi yaralandı. Pazartesi günü yaşanan olayda içinde 25 ton klorin bulunan bir tanker kaldırıldığı sırada onu taşıyan vincin kablosu koptu.

Limanın güvenlik kameralarına yansıyan patlama anında zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü.

Yerel basında yer alan görüntülerde acil durum müdahale ekiplerinin pazartesi günü maskelerle sızıntının olduğu bölgeye gittiği görüldü. Yetkililer çevrede yaşayanlara evlerinden çıkmama ve camları kapalı tutma çağrısı yaptı.

Olayın yaşandığı bölgenin Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatıldığı, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalgıçların çok sayıda yaralıyı kurtardığı ve diğer kurtarma ekiplerine yardım ettiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Amman Büyükelçisi Henry T. Wooster, twitter hesabından "Bu trajedi ile başa çıkmak için Ürdün hükümetini desteklemeye hazırız." ifadesini kullanarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.