Banu Alkan kurban alışverişiyle gündeme oturdu! Afrodit bakın ne kadar ödedi...

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak anılan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Banu Alkan kurban alışverişine çıktı. Pendik'teki bir çiftlikten 68 Bin TL'ye kurbanlık satın alan Afrodit'in o görüntüsü sosyal medyanın diline düştü..

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak anılan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Banu Alkan kurban alışverişine çıktı. Banu Alkan Pendik'teki bir çiftlikten 68 bin liraya kurbanlık alırken görüntülendi. O anlar sosyal medyaya düşerken ünlü oyuncu, sevenlerini ikiye böldü.

Bu olay bir kısım sosyal medya kullanıcısı Banu Alkan'ı reklam yapmakla suçlarken bir kısmı "Banu Alkan'ın reklama ihtiyacı yok. Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.