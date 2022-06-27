BIST 2.530
DOLAR 16,50
EURO 17,45
ALTIN 973,84
POLİTİKA

Aykut Erdoğdu'ya eski eşinden ikinci video şoku! Yeni eşi Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum...

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu intikam videolarının ikincisini yayınladı. İlk videoda Aykut Erdoğdu, yeni eşi Tuba Torun için "50 adamla yattı" demişti. İkinci videoda ise Özge Erdoğdu ile konuşan Tuba Torun'un, “Kadın hakları diye ben g. yırtıyorum. Onlar dolarla vekil oluyorlar “ dediği duyuluyor.

CHP'de kaset bombalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun 25 Nisan 2022'de boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu, Twitter'da kendi adını taşıyan "Özge" ismiyle açtığı hesaptan, eski eşi arasında geçen bir telefon kaydını içeren bir video paylaştı. Erdoğdu'nun kendi görüntülerini içeren kayıtta, Aykut Erdoğdu'nun Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalıştığı görülüyor.

İlk kaset: Tuba 50'den fazla erkekle yatmıştır
Aykut Erdoğdu, Özge Erdoğdu'ya 3 ay önce evlendiği yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun için "50'den fazla adamla yatmış" diyor. Özge Erdoğdu bu videoyu "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Tuba Torun ile evlendi!" metniyle paylaştı.

Aykut Erdoğdu, eşi Tuba Torun'dan özür diledi
İlk videoyu inkar etmeyip, yeni eşinden "yaşattıkları için" özür dileyen Aykut Erdoğdu, ikinci kaset şokuyla karşılaştı. Dün akşam saatlerinde "Özge Erdoğdu'nun hesabından bu kez Tuba Torun'a ait olduğu ileri sürülen ikinci bir ses kaydı paylaşıldı. Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmesinin ses kaydı şöyle:

-Tuba Torun (ağlayarak): Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye g. yırtıyorum. Ş. bir tanesine inandım tamam mı ve inandığım için de evet v.....rum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a.k

- Özge Erdoğdu: Tuba bir sakin ol hayır.

- Tuba Torun: Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var.

Aykut'u aldın Tuba sırada vekillik var!
Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken Özge Erdoğdu'nun videonun altına Dolarla vekil oluyorlar, ben "kadın hakları" diye g*tümü yırtıyorum olamıyorum demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu yu aldın sırada vekillik var" yazdığı belirlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Kaset skandalı! Aykut Erdoğdu istifa mı ediyor? Eski eşi neyle tehdit etti? Tuba Torun ne dedi? CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni eşi Tuba Torun ifşası! Torun hastaneye kaldırıldı Erdoğdu özür diledi Aykut Erdoğdu eşi Tuba Torun kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'doğrarım' diye tehdit etti
Trafikte tartıştığı 3 kişiyi falçatayla yaraladı, 'doğrarım' diye tehdit etti
Tedavi olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu
Tedavi olmayı kabul etmedi, aynı gün koyunlarının başında ölü bulundu
Zonguldak'ta sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
Zonguldak'ta sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
Aksaray’da define avcısı yakayı ele verdi! Kazı yaptığı yere neler götürmüş neler...
Aksaray’da define avcısı yakayı ele verdi! Kazı yaptığı yere neler götürmüş neler...
Ümit Özdağ Hatay iline alınmadı! Jandarma yolunu kesti ilginç diyaloglar yaşandı
Ümit Özdağ Hatay iline alınmadı! Jandarma yolunu kesti ilginç diyaloglar yaşandı
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na videolu yanıt 5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin...
MHP'den Ahmet Davutoğlu'na videolu yanıt 5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin...
Ankara'da otomobil sürücüsü kuryeye silah kabzası ile saldırdı
Ankara'da otomobil sürücüsü kuryeye silah kabzası ile saldırdı
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
O videosu olay oldu! Behzat Uygur şeker zammını işte böyle eleştirdi
O videosu olay oldu! Behzat Uygur şeker zammını işte böyle eleştirdi
İBB'nin metrobüs yolundaki 'beyaz yol' çalışması başladı! Metrobüs yolu kapanacak mı?
İBB'nin metrobüs yolundaki 'beyaz yol' çalışması başladı! Metrobüs yolu kapanacak mı?