Zonguldak'ta sel haberi sunan TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü
Yağış hayatı felç etti o kentlerden biri de Zonguldak oldu. TRT Haber muhabiri kentte rögar akıntılarını gösterdiği sırada açık kalan rögar kapağı üzerine düştü. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak'ta yaşanan sel felaketi hayatı olumsuz etkiledi. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri Yaşar Atilla Öksüz rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.