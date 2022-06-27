MHP'den Ahmet Davutoğlu'na videolu yanıt 5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin...

MHP'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen" diyerek yayınladığı videoya günler sonra cevap geldi.

MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, "5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin en basiretsiz yöneticisi" şeklinde tarif edilen Davutoğlu "açılım" süreci başta olmak üzere dönemindeki birçok uygulama nedeniyle eleştirildi.

Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan yayınladığı videoda "Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önce de söylemiştim. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım. Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor? Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.