BIST 2.554
DOLAR 16,65
EURO 17,60
ALTIN 978,51
MHP

MHP'den Ahmet Davutoğlu'na videolu yanıt 5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin...

MHP'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30’u bekleyin lütfen" diyerek yayınladığı videoya günler sonra cevap geldi.

MHP'nin resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, "5 bin yıllık Türk devlet geleneğinin en basiretsiz yöneticisi" şeklinde tarif edilen Davutoğlu "açılım" süreci başta olmak üzere dönemindeki birçok uygulama nedeniyle eleştirildi. 

Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan yayınladığı videoda "Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önce de söylemiştim. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım. Bir insan nasıl bu kadar öfkeli olabiliyor? Diline nasıl bu kadar ağır kelimeler yükleyebiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da otomobil sürücüsü kuryeye silah kabzası ile saldırdı
Ankara'da otomobil sürücüsü kuryeye silah kabzası ile saldırdı
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
İBB'nin metrobüs yolundaki 'beyaz yol' çalışması başladı! Metrobüs yolu kapanacak mı?
İBB'nin metrobüs yolundaki 'beyaz yol' çalışması başladı! Metrobüs yolu kapanacak mı?
Aykut Erdoğdu'ya ikinci video şoku! Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum onlar dolarla vekil oluyorlar
Aykut Erdoğdu'ya ikinci video şoku! Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum onlar dolarla vekil oluyorlar
Türkiye'nin en ölümcül yılanı bakın nerede görüntülendi? Görenleri ürpertiyor
Türkiye'nin en ölümcül yılanı bakın nerede görüntülendi? Görenleri ürpertiyor
MİT'in yakaladığı Yunan casus tutuklandı
MİT'in yakaladığı Yunan casus tutuklandı
İspanya'da mültecileri kurşuna dizdiler! En az 23 mülteci öldürüldü görüntüler kan dondurdu
İspanya'da mültecileri kurşuna dizdiler! En az 23 mülteci öldürüldü görüntüler kan dondurdu
İYİ Parti kendi derdine düştü! Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti daha az milletvekili çıkaracak
İYİ Parti kendi derdine düştü! Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti daha az milletvekili çıkaracak
Marketten hırsızlık yapan kadın, kaçmak için camları yumrukladı
Marketten hırsızlık yapan kadın, kaçmak için camları yumrukladı
Babasının elini bıraktı araba çarptı babası oğlunun üstüne kapandı
Babasının elini bıraktı araba çarptı babası oğlunun üstüne kapandı