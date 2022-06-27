BIST 2.554
DOLAR 16,60
EURO 17,55
ALTIN 976,64
GÜNCEL

Ankara'da otomobil sürücüsü kuryeye silah kabzası ile saldırdı

Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi darp eden otomobil sürücüsü daha sonra silahını çıkararak kabzasıyla kuryenin başına vurdu. O anlar ise bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olay Ankara’da meydana geldi. İddialara göre, trafikte bir kişi, moto kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobilin arkasından giden moto kurye vatandaşla konuşmak istedi. O esnada moto kuryenin peşinden geldiğini fark eden otomobili sürücüsü araçtan indi ve tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda otomobil sürücüsü yanında bulundurduğu silahı moto kuryeye doğrulttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün, moto kuryeye önce kafa attığı daha sonra ise silahın dipçiği ile defalarca vurduğu görülüyor.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalışırken, sürücüye silahı kullanmaması konusunda adeta yalvardı. Araya giren vatandaşlar moto kuryeyi olay yerinden uzaklaştırırken o anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
İnebolu'da sağanak etkili oldu! Dereler taştı, AFAD Başkanı bölgeye gidiyor
O videosu olay oldu! Behzat Uygur şeker zammını işte böyle eleştirdi
O videosu olay oldu! Behzat Uygur şeker zammını işte böyle eleştirdi
Aykut Erdoğdu'ya ikinci video şoku! Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum onlar dolarla vekil oluyorlar
Aykut Erdoğdu'ya ikinci video şoku! Tuba Torun: Ben g...tümü yırtıyorum onlar dolarla vekil oluyorlar
Pandemi nedeniyle 2 yıllık aradan sonra Gazi Koşu'suna akın ettiler
Pandemi nedeniyle 2 yıllık aradan sonra Gazi Koşu'suna akın ettiler
MİT'in yakaladığı Yunan casus tutuklandı
MİT'in yakaladığı Yunan casus tutuklandı
İspanya'da mültecileri kurşuna dizdiler! En az 23 mülteci öldürüldü görüntüler kan dondurdu
İspanya'da mültecileri kurşuna dizdiler! En az 23 mülteci öldürüldü görüntüler kan dondurdu
İYİ Parti kendi derdine düştü! Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti daha az milletvekili çıkaracak
İYİ Parti kendi derdine düştü! Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti daha az milletvekili çıkaracak
Marketten hırsızlık yapan kadın, kaçmak için camları yumrukladı
Marketten hırsızlık yapan kadın, kaçmak için camları yumrukladı
Babasının elini bıraktı araba çarptı babası oğlunun üstüne kapandı
Babasının elini bıraktı araba çarptı babası oğlunun üstüne kapandı
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni eşi Tuba Torun ifşası! Torun hastaneye kaldırıldı Erdoğdu özür diledi
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni eşi Tuba Torun ifşası! Torun hastaneye kaldırıldı Erdoğdu özür diledi