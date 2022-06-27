O videosu olay oldu! Behzat Uygur şeker zammını işte böyle eleştirdi

Yılların usta oyuncusu Nejat Uygur'un oğlu olarak bilinen, tiyatro oyunculuğu ile akıllara kazınan, bir dönem kardeşi Süheyl Uygur ile yapmış olduğu "Şahane Cumartesi" adlı yarışma programıyla hafızalara yer eden Behzat Uygur şeker fiyatlarına gelen zamma tepki göstererek video çekti. Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videoya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı...

Bir dönem kardeşi Süheyl Uygur ile yapmış olduğu "Şahane Cumartesi" adlı yarışma programıyla hafızalara yer eden usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu olarak bilinen, tiyatro oyunculuğu ile adını geniş kitlelere duyuran Behzat Uygur, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Tarım Kredi ve bazı marketlerde uygun fiyatlara satılan şekere zam yaptığını görünce bu durumu çektiği bir video ile eleştirdi.

Videoya kısa sürede çok sayıda yorum yağdı

Oyuncu Uygur Twitter hesabından paylaştığı videoda, çelik kasaya konulan tek bir küp şekeri gizlice alıp çaya attığı anlar yer aldı. Videonun arkasında çalan müzik ise "Görevimiz Tehlike" filminin müziği oldu. Videoya "Görevimiz % 67" notu düşen Behzat Uygur'un bu videosuna, takipçileri çok sayıda yorum yaptı.