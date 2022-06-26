Asgari ücretli İYİ Partili milletvekili markette kasada kaldı! Ocak'ta 41 ürün alırken, şimdi 21 ürün...

ASGARİ ücretli bir ailenin nasıl geçindiğini her ay video ile anlatan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi, ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının altıncısını yaptı. Ocak ayında asgari ücretten sabit giderleri ayırdıktan sonra marketten 41 kalem ürün alabilen Dikbayır ailesi, mayıs ayında ise 25 kalem ürün alabilmişti. Bu ay ise Dikbayır Ailesi'nin sepeti bu ay 21 kaleme düştü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi, ‘Milletin geçim derdi' çalışmasının altıncısını yaptı. Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile birlikte 4 bin 253 TL asgari ücretli bir ailenin yaşam koşullarını canlandırdı. Kira, elektrik, doğalgaz, telefon, su gibi zorunlu faturaları ödedikten sonra ay sonuna kadar geçinebilmek için 200 TL ayıran Dikbayır'ın elinde alışveriş yapmak için de sadece 592 TL kaldı.

Ocakta 41 kalemdi Haziran'da 21 kaleme düştü

Market alışverişinde bu para yetmediği için, kırmızı biber, karabiber, limon ve salça iade edilip kasada kalırken, ocak ayında 41 kalem, mayıs ayında ise 25 kalem ürün alabilen Dikbayır Ailesi'nin sepeti bu ay 21 kaleme düştü. Hemen her ürün artarken, geçen ay 11.95 TL olan bir kutu sütün 17.95 liraya yükseldiği de görüldü.

Zamsız ürün neredeyse yok

Dikbayır, “Piyasadaki yangın devam ediyor. Her şeye zam gelmiş, elektriğe, akaryakıta bu kadar zam gelirse, piyasa da etkileniyor. Bu millet ne yapacak, nasıl geçinecek? Ek bütçe istendi. Devlet altı ay önce topladığı verginin iki katını topluyor. Bu millet de vergisini veriyor. Ama milletimiz bu yönetimin israfına para yetiştiremiyor” dedi.

Özellikle süt ürünlerindeki zamlar...

Nigar Dikbayır da, “Özellikle süt ve süt ürünlerindeki artış dikkat çekici, asgari ücretlinin geçinebilmesi de market sepetini doldurabilmesi de mümkün değil'' diye konuştu.