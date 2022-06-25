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Yürüyerek girdi sürünerek çıktı! Sancaktepe'deki görüntü pes dedirtti

SANCAKTEPE'de bir dükkâna arka kapısından giren şahıs, kasadaki 600 TL'yi çaldıktan sonra, yürüyerek girdiği dükkândan sürünerek dışarı çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde 23 Haziran'da bir dükkânda yaşandı. Dükkanın arka kapısını zorlayarak açan şahıs, içeri girdikten sonra kasaya yöneldi. Şüpheli şahıs kasadaki 600 TL parayı çaldı.

Kasadaki paraları çalan şahıs, daha sonra gizlenmek amacıyla yere yatıp sürünmeye başladı. Şahıs yürüyerek girdiği iş yerinden sürünerek dışarı çıktı. Yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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