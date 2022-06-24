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MEDYA

Nedim Şener HDP'ye meydan okudu: Buradan haberleri olsun

HDP eş genel başkanları ve milletvekilleri kendisine haraket ettiği iddiasıyla yazar Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulundu. HDP'ye tepki göstenen Nedim Şener, "Zaten bir savunma hazırlıyordum bir ansiklopedi boyutunda. Şimdi onlara öyle bir savunma hazırlayacağım ki onu da kitap olarak bastıracağım buradan haberleri olsun." diye cevap verdi.

HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri, Haber Global televizyonunda Nedim Şener isimli “gazeteci” hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nedim Şener kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunan HDP'ye sosyal medya hesabından tepki göstererek,  “PKK terör örgütünün siyasi ayağı, TBMM şubesi” diyorum “Bizim terörist PKK ile ne ilişkimiz var, biz siyasetçiyiz, PKK terör örgütü” diye itiraz etmiyorlar ama TBMM’de şerefleri üzerine ettikleri yemini tutmayan HDP’lilere “şeref yoksunu”dediğim için savcılığa koşuyorlar" paylaşımında bulundu.

"Onların yanına bırakmayacağım"
Öte yandan Haber Global ekranlarına konuk olan Şener, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Zaten bir savunma hazırlıyordum bir ansiklopedi boyutunda. Şimdi onlara öyle bir savunma hazırlayacağım ki onu da kitap olarak bastıracağım buradan haberleri olsun. Gelecek kuşaklar HDP isimli PKK sözcülüğü yapan partinin aslında siyaset ve demokrasi hukuk, şeref namusla ilgisi olmadığını terör örgütü propagandası yaptığını herkes gelecek kuşaklar da bilecek. PKK'nın cenazesine katılanlar onlar. Belediyelerin araçlarını PKK'ya veren onlar. PKK'ya terör örgütü bile diyemeyen onlar. Ama suçlu ben. Hakkında suç duyurusunda bulunan ben. Bunu onların yanına bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

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