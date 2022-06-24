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Hesap ödeme kavgasında müşteri ile lokanta çalışanları birbirine girdi: Yumruklar havada uçuştu!

Sultanbeyli’de iddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü.

O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.

Yumruklu sopalı kavga kamerada
İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, vatandaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.

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