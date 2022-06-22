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A101 yangınında ölen işçi için 'uyuyakaldı' iddiasına tepki gösterdiler

A101 mağazasında çıkan yangından hayatını kaybeden işçinin arkadaşları, ‘yangın uyuyakaldığı anda çıktı’ şeklindeki iddiaları yalanlayarak, “Ölümün arkasında büyük bir ihmal dizisi ve gerçek sorumlular var” dedi.

Geçen günlerde İstanbul Esenler’de A101 mağazasında çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar isimli market çalışanı hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çıkan haberlerde Yaşar’ın “uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği” iddia edilmişti. 

Mağaza Market-Sen, hayatını kaybeden işçi Yaşar’ın çalışma arkadaşlarının sendikaya ulaştıklarını belirterek olayda ihmaller olduğunu iddia etti. Çalışanların anlatımına göre, yasak olmasına rağmen mağazayı Muhammet Ali Yaşar tek başına açmak zorunda bırakıldı. Mağazanın deposuna tek başına inmek zorunda kalan Yaşar, sesini kimseye duyuramadı. Sabah 08.03’te tek başına mağazayı açan Yaşar, yangın sırasında depoda mahsur kaldı. Çalışanlar ayrıca Muhammet Ali Yaşar’ın uyumadığını, mağazanın yangın çıkışının kapalı olduğunu ve uzun zamandır da mağazada elektrik panolarının arızalı olduğunu söyledi.

A101 çalışanı Muhammet Ali Yaşar'ın hayatını kaybettiği yangında ihmaller olduğunu belirten ailesi ve Mağaza Market-Sen üyeleri, sorumluların hesap vermesini istedi.

Yaşar'ın hayatını kaybettiği A101 şubesi önüne kadar yürüyen Mağaza Market-Sen üyeleri ve Yaşar'ın yakınları, burada basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan İşçi Hareketi Koordinasyonu Sözcüsü Nurseli Gözüaçık, "Biz yolda yürürken polis bize 'Suç işliyorsunuz' diyor. Asıl suç Muhammed Ali Yaşar'ı ölüme terk eden ihmalsizliktir. Asıl suçu A101 patronları işliyor" dedi.

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