BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,28
ALTIN 1.028,12
YEREL

Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış

İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Çumra ilçesinde, üzerine kezzap attığı 28 yaşındaki eski nişanlısını ağır yaralayan şahsın, "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp kezzabı döktüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı.

Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı.

Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu
Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu
Çapa Tıp'ı birincilikle bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp'ı birincilikle bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
İlber Ortaylı'dan Yunanistan uyarısı: Bundan sonra gözümüz orada olmalı
İlber Ortaylı'dan Yunanistan uyarısı: Bundan sonra gözümüz orada olmalı
'Behzat Ç.' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: "Sürgün yemişlerdi, döndüler"
'Behzat Ç.' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı: "Sürgün yemişlerdi, döndüler"
Hesap ver A101! Marketteki yangında ölen işçinin arkadaşlarından korkunç iddialar
Hesap ver A101! Marketteki yangında ölen işçinin arkadaşlarından korkunç iddialar
Mansur Yavaş Melih Gökçek'i topa tuttu! Paraları bakın nerelere harcamış
Mansur Yavaş Melih Gökçek'i topa tuttu! Paraları bakın nerelere harcamış
İstanbul'da fırınlarda ekmeklere zam denetimi! Tek tek uyardılar
İstanbul'da fırınlarda ekmeklere zam denetimi! Tek tek uyardılar
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Türk'ten fırçayı yiyince geri adım attı!
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Türk'ten fırçayı yiyince geri adım attı!