Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında AK Parti ve MHP'nin hazırladığı ve Adalet Komisyonu’nda kabul edilen dezenformasyon yasasına tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı dezenformasyon yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Onlara göre yolsuzluk yok; haberi yapanlar yalancı. Aslında sığınmacı sorunu da yok; var diyenler yalancı. Ekonomide her şey tıkırında; ekonomi kötüye gidiyor diyenler yalancı." dedi.

Akşener, "Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Bu yasa, bir istibdat yasasıdır!" ifadelerini kullandı.