CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ahmet Türk'ten fırçayı yiyince geri adım attı!

HDP'li Ahmet Türk "Polise tokat atılmaz”diyen CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki gösterince, Öztrak'tan geri adım geldi! Öztrak, "Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez" dedi.

HDP'li Saliha Aydeniz'in İstanbul'da polise tokat atmasının ardından "Polise tokat atılamaz" diyerek tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li Ahmet Türk'ün "O sözler güvensizliğe neden oldu” çıkışından sonra geri adım attı.

Faik Öztrak önce HDP'li Saliha Aydeniz'e tepki göstererek, "Milletvekili ya da herhangi biri… Kimsenin polisimize yumruk atması kabul edilemez." dedi. HDP'li Ahmet Türk dün çıkıp, polis tokatlayan HDP'li Saliha Aydeniz hakkında CHP'den gelen açıklamaları eleştirip, "CHP sözcüsünün yaptığı açıklama halk arasında çok tartışıldı ve bir güvensizliğe neden oldu” dedi.

Milletvekiline karşı bir provakasyon varsa..

Ahmet Türk'ün çıkışının ardından Faik Öztrak, Saliha Aydeniz'e ilişkin bir soruyu yanıtlayan Öztrak,"Tabii olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez ama tekrarlıyoruz." dedi. Öztrak, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir grup kararı almayacaklarını duyurdu.