Bahçeli: "Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; "2023 yılında Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan çıkacaktır. Zillet ittifakının şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2023'te yüzde 50'yi fersah fersah aşan oy çokluğuyla cumhurbaşkanı seçilecektir. Nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklamaktan imtina ediliyor. Bu korkakça yaklaşımın ardında bilinçli bir geciktirme mi söz konusudur. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı dedi.