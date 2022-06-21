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MEDYA

ATV'nin Sevmek Zamanı dizisi 2. bölüm fragmanı

Sevmek Zamanı dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevmek Zamanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Sevmek Zamanı 27 Haziran 2022 Pazartesi akşamı ATV'de...

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

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