Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Parlamenter Konferansı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Parlamentolar Arası Birlik İş birliğinde düzenlenen "Parlamentolar ve Göç ve Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakatlar: Daha Güçlü Uluslararası İş birliği Ve Ulusal Uygulama Nasıl Sağlanabilir?" konulu Küresel Parlamenter Konferansı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Parlamenter Konferansı'na videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez.

BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Son 500 yılda zulme uğrayan milyonlarca insana kapımızı açtık.