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Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan kadın şahıs ve erkek arkadaşı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da internet üzerinden verdiği arkadaş ilanı ile tuzağa düşürdüğü kişileri darp edip para ve değerli eşyalarını alan Özlem Ç. ve Recep K. tuzağa düşürüp bıçak zoruyla gasp ettikleri 5 kişiden toplam değeri 100 bin lirayı bulan 3 cep telefonu, 2 saat, çakmak ve kablosuz kulaklık ile nakit paraları alıp kaçtıkları belirlendi. 

Gasp büro ekiplerince suçüstü yakalanan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp Büro ekiplerinin suçüstü yakaladıkları anlar ve şüpheli Recep K.’nin bir kişinin evinde eli bıçaklı gezdiği anlar kameralara yansıdı.

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