BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu

ATV ekranlarında ünlü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde gelen bir soru hem izleyenleri hem de yarışmacıyı şaşkına çevirdi.

Milyoner'in ekrana gelen son bölümünde bir yarışmacıya sorulan ve telaffuzu zor olan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümünde sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun okurken zorlandığı sorunun cevabı Tayland'ın başkenti olarak açıklandı.

Bangkok'un asıl adı
Tayland’da turizmin anavatanı olarak anılan başkent Bangkok’un asıl adı 11 kelime ve 168 harftan oluşuyor. İsim çok uzun olduğu için önce iki kelimeye düşürülerek Krungthep Mahanakhon denilmiş, ancak turistlerin telafuzda zorluk çekmemesi için kısaca Bangkok denilmiş.

Resmi evraklarda Krungthep Mahanakhon ismi kullanılan Bangkok’un tam ismi Türkçe yazıyla “Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin MahintharaAyuthayaMahadilok PhopNoppharat RatchathaniBurirom Udomratchanivet Mahasathan AmonPiman AvatanSathit Sakkathattiya VitsanukamPrasit” şeklinde okunuyor.

Lise seviyesindeki öğrencilerin bu isim için ezbere okuma yarışmaları yaptığı, ezberin yanı sıra tonlama ve uzatmalar için de çalıştıkları belirtiliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek TV100 ekranlarında birbirine girdi
Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek TV100 ekranlarında birbirine girdi
Yunanistan'a gönderilen devasa ABD askeri konvoyu görüntülendi Türk şoförün sözleri dikkat çekti
Yunanistan'a gönderilen devasa ABD askeri konvoyu görüntülendi Türk şoförün sözleri dikkat çekti
Trabzon'da Atatürk resmi bulunan Türk bayrağına saldırı! Emniyet iki kişiyi yakaladı
Trabzon'da Atatürk resmi bulunan Türk bayrağına saldırı! Emniyet iki kişiyi yakaladı
Manavgat'ta kadınların görüntüsünü çeken sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
Manavgat'ta kadınların görüntüsünü çeken sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...
TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
16 yaşındaki kız çamaşır silkelerken balkondan düştü
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
İstanbul Üniversitesi'nde LGBT etkinliği ortalığı karıştırdı protesto edildi Valilikten açıklama
Polis müdüründen DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu'na! 'Ahlaksız sensin, susar mısın!'
Polis müdüründen DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu'na! 'Ahlaksız sensin, susar mısın!'
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği
Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği