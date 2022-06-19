Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu

ATV ekranlarında ünlü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde gelen bir soru hem izleyenleri hem de yarışmacıyı şaşkına çevirdi.

Milyoner'in ekrana gelen son bölümünde bir yarışmacıya sorulan ve telaffuzu zor olan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yeni bölümünde sorulan soru sosyal medyada gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun okurken zorlandığı sorunun cevabı Tayland'ın başkenti olarak açıklandı.

Bangkok'un asıl adı

Tayland’da turizmin anavatanı olarak anılan başkent Bangkok’un asıl adı 11 kelime ve 168 harftan oluşuyor. İsim çok uzun olduğu için önce iki kelimeye düşürülerek Krungthep Mahanakhon denilmiş, ancak turistlerin telafuzda zorluk çekmemesi için kısaca Bangkok denilmiş.

Resmi evraklarda Krungthep Mahanakhon ismi kullanılan Bangkok’un tam ismi Türkçe yazıyla “Krungthep Mahanakhon Amonrattanakosin MahintharaAyuthayaMahadilok PhopNoppharat RatchathaniBurirom Udomratchanivet Mahasathan AmonPiman AvatanSathit Sakkathattiya VitsanukamPrasit” şeklinde okunuyor.

Lise seviyesindeki öğrencilerin bu isim için ezbere okuma yarışmaları yaptığı, ezberin yanı sıra tonlama ve uzatmalar için de çalıştıkları belirtiliyor.