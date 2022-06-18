Polis müdüründen DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu'na! 'Ahlaksız sensin, susar mısın!'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile polis arasında tartışma çıktı. Polis "Susar mısın" diye uyardığı Yeneroğlu’na yönelik “Ahlaksız sensin lan” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu, Twitter hesabından o görüntüleri paylaşıp "Gün gelecek, polis hukuk devletine uyacak!” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile Somalilere ait dükkanın tabela açılışına izin vermeyen polis arasında gerilim yaşandı. “Hukuksuz talimatlar uygulamayacaksınız, ırkçılık yapamazsınız” diyen Yeneroğlu’na polis “Ahlaksız sensin lan, lan sus, senin gibi tiplere ne olacağı belli. Adam gibi konuş” şeklinde karşılık verdi.

Polisin insanlara böcek muamelesini bile fazla gördüğü...

Olayın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Mustafa Yeneroğlu, “Hayatımın büyük bölümü yurt dışında Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele ile geçti. Ancak polisin insanlara böcek muamelesini bile fazla gördüğü, alenen hukuksuzluğu dayattığı böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Gün gelecek, polis hukuk devletine uyacak!” sözlerine yer verdi.