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MEDYA

Hande Fırat'ın CNN Türk canlı yayınında zor anları örümcek paniği

CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programı sırasında ilginç anlar yaşandı. Zafer Şahin, Hande Fırat'a, "Yerde bir örümcek geziyor haberiniz olsun" deyince tecrübeli moderatör panikledi. Canlı yayında sandalyesinden kalkan Hande Fırat etrafını kontrol etti.

Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında örümcek paniği yaşadı. Gece Görüşü adlı programda, Hulki Cevizoğlu, TÜSİAD ile ilgili konuşma yaparken, Zafer Şahin, "Yerde bir örümcek geziyor haberiniz olsun" deyince Hande Fırat huzursuz oldu.

Sandalyesinden kalkıp etrafına bakan Fırat, "Büyük mü? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Büyük mü, küçük mü? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Şimdi niye huzursuz yaptınız beni hiç sevmem." dedi.

Cevizoğlu da, "Senin örümcekten korkmuyorum demen lazım moderatör. Bunlar belki de provokasyon yapıyorlar sana" yorumu yaptıktan sonra gündem değerlendirmelerine devam etti.

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