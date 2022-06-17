Hulusi Akar ile Yunan mevkidaşı arasındaki sıcak sohbet görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile Brüksel'deki ayaküstü sıcak sohbetin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği NATO Karargahı'nda yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere geçmeden önce dışarıda karşılaştığı Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
Kısa süren görüşmede ikilinin sıcak sohbeti gözlerden kaçmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.