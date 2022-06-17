Büyükçekmece’de bir ailenin en acı karne günü

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün karne sevinci yaşarken, Büyükçekmece’de iki hafta önce ehliyetsiz sürücünün otobüs bekleyen öğrencilerin arasına dalması sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden Oğuzhan Kolver’in (15) acılı ailesi burukluk yaşıyor. Oğuzhan’ın yatağının boş kaldığını söyleyen anne Kolver, “Dersleri güzeldi. Bana hep ‘Anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’ diye sorardı” dedi.

Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te geçtiğimiz 1 Haziran Çarşamba günü yaşanan olayda ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulan sürücü Samet Tüfekçiler’in durakta bekleyen öğrencilerin arasına dalması sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Sürücünün tutuklu yargılanma süreci devam ederken, tüm Türkiye büyük bir üzüntü yaşamıştı. Kazada hayatını kaybeden öğrencilerden 15 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi Oğuzhan Kolver’in kederli ailesi ise burukluk yaşıyor. Oğullarının yatağının boş kaldığını ifade eden aile suçlunun en ağır cezayı almasını istediklerini de belirtti.

Olayla ilgili konuşan acılı baba İlhami Kolver, “Şu anda acımız yeni olduğu için dayanamıyoruz. Çocuğumuzun yatağı boş kaldı. Yarın da karne alacaktı zaten. İçimiz yanıyor şu anda. Vuran kişinin ceza almasını istiyoruz. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Çocuğumun dersleri iyiydi. Üçüncü sınıfa geçecekti. Hep asker olmak isterdi. ‘Ben şehit olacağım, şehit olsam ağlar mısınız?’ derdi.

Hayatını kaybeden oğlu ile ilgili konuşan acılı anne Zeynep Kolver ise yaşadığı dile getirerek, “Sabah abisi buraya geldi. Kardeşinin boş yatağına oturmuş ağlıyordu. Ona ‘beni sen teselli ettin, neden ağlıyorsun?’ dedim. Dersleri güzeldi. Bana hep ‘Anne ben asker olsam, ben şehit olsam ağlar mıydın?’ diye sorardı. ‘Oğuzhan neden böyle söylüyorsun? Üzüleceğimi bilmiyor musun?’ derdim ona. Ben onu tertemiz gönderdim. Suçlu kişi çeksin cezasını kimsenin çocuğu ölmesin artık. Benim büyük oğlum araba sürerken ben korkuyordum. ‘Oğlum yavaş sür, kimsenin canına bir şey olmasın’ diyordum. Benim canım yandı. Başkasının canı yanmasın o yolu yapsınlar” diye konuştu.

“Araçların girip çıkması için cep yapılsın”

Baba Kolver, o bölgede yolun hatalı olduğunu söyleyerek yetkililerin önlem alması gerektiğini de ifade edip seslendi, “Araçların girip çıkması için oraya düzgün bir cep yapılsa bir de okulun o bölgesine dolmuş gitse daha iyi olur okulların olduğu yer çok yüksek çocuklar oraya gidene kadar zorlanıyorlar. Okulun o bölgesine dolmuş gitsin isteriz “şeklinde konuştu.