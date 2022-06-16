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POLİTİKA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın elini sıkmadı! Helalleşme sözü havada kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katıldı ve protokoldekilerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun Bülent Arınç'ın elini sıkmaması dikkat çekti.

'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantı siyaset dünyasını buluşturdu. Toplantıya katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iktidarı ve iktidar yanlısı gazetecileri eleştirip, 6'lı Masa'ya selam çaktı. Ancak toplantıya Arınç'la ilgili  bomba bir görüntü damga vurdu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı salonuna girerken protokoldekilerle tek tek ellerini sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması dikkat çekti.

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