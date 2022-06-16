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Cem Küçük'ten TÜSİAD'a hodri meydan: Yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın

TÜSİAD ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki büyüme ile fakirleşme tartışmasına giren gazeteci Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını belirterek çalışanlarına yüzde 300 zam yapıp en düşük maaşı 15 bin olması çağrısı yaptı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını öne sürdü ve "TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, yat alacağına en düşük maaşı 15 bin lira yapsın" dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ekonomiye dair açıklamalarını eleştirdi. Habertürk'te yayınlanan Para Gündem programında konuşan Küçük, şunları ifade etti:

"Gariban şikayet eder ama TÜSİAD edemez. TÜSİAD, çalışanına yüzde 300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın yat alacağına. Onlar şikayet edemez çok para kazanıyorlar. TÜSİAD, Erdoğan'a ideolojik olarak karşı. Servetlerine servet kattılar. TÜSİAD'ın hiçbir gücü yok, şu an parası olan pasif bir kurum. Ağızlarını açabiliyorlar mı açsınlar da görelim."

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