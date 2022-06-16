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ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 141. bölüm fragmanı (Final)

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 141. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak final bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 16 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

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