BIST 2.518
DOLAR 17,29
EURO 18,14
ALTIN 1.012,97
YEREL

Fazla para isteyen taksiciye itiraz eti! Dehşeti yaşadı

ESENYURT'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti.  Kadının duruma tepki göstermesi üzerine ise yolcusuna yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, sürücünün taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'
Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım
Cübbeli Ahmet Hoca da tartışmaya katıldı: MİT'in yüzde 70'i onlarla uğraşıyor
Cübbeli Ahmet Hoca da tartışmaya katıldı: MİT'in yüzde 70'i onlarla uğraşıyor
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Ukrayna'da denize giren adam mayına çarparak patladı! İşte o anların videosu
Ukrayna'da denize giren adam mayına çarparak patladı! İşte o anların videosu
Pakistanlı trafiği durdurup şınav çekmişti polisler yakaladı
Pakistanlı trafiği durdurup şınav çekmişti polisler yakaladı
Sokakta boynunda köpek tasması ile dolaşıyor! Sebebini duyanın ağzı açık kaldı
Sokakta boynunda köpek tasması ile dolaşıyor! Sebebini duyanın ağzı açık kaldı
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'
Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz'da emekli, asgari ücretli ve memura zam müjdesi
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz'da emekli, asgari ücretli ve memura zam müjdesi