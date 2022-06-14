Sağlık Bakanlığı önünde hareketli dakikalar! 'Sağlık Bakanı gelmezse ambulansı patlatacağım'

ANKARA'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförü, megafondan yaptığı konuşmada, "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dedi. Dakikalarca ikna için uğraşılan ambulans şoförü zor da olsa ikna edildi.

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi. Vatandaşı ikna çalışmaları olumlu sonuçlandı. Şoför araçtan inerken, ambulans da bakanlığın önünden çekildi.

Gazeteci İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, Sağlık Bakanının gelmesini istiyorum" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun bir süre kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalıştı. Polis, gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalışırken, ilerleyen dakikalarda ambulansın kapısının açıldığı görüldü. Ardından ambulans bakanlığın önünden çekildi.