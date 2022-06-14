İBB'nin Doğaçlama Dans Festivali'nde yeni olay! Vapurun döşemesini kırdı!

İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nden birbiri ardında garip görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cemal Reşit Rey konser salonundaki garip dans gösterisinin ardından bu defa da Şehir Hatları vapurunda bir dansçı vapurun döşemesini kırdı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde ev sahipliği yapmıştı. Şehrin farklı yerlerinde devam eden "Doğaçlama Dans Festivali" ilginç görüntülere de sahne olmaya devam ediyor. İstanbul'da vapurda seyahat esnasında gösteri yapan dansçılardan birinin şehir hatları vapurunda can yeleklerinin bulunduğu rafı kırması vatandaşlardan tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nin maliyetinin 16 milyon TL olduğu iddia ediliyor.