Tekirdağ'da feci olay! Her şey fırlatılan erikle başladı kaçarken...

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde kendisini kovalayan servis aracından kaçan çocuk, aniden yola fırlaması sonucu panelvan aracın altında kalarak yaralandı, o anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi. Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı. Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki 34 DH 2298 plakalı panelvan araca çarparak düştü. Çocuğu fark etmeyen sürücü, B.K.’nin üzerinden geçti.

Hayati tehlikesi var

Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.