HDP'nin İstanbul'daki skandal yürüyüşü! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK'lı teröristler Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar attı.

HDP'li vekillerinde de katıldığı yürüyüşte HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, polislerimize hakaret etti.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. PKK'lı teröristlerin Öcalan için sloganlar attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.