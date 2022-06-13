BIST 2.543
DOLAR 17,26
EURO 18,12
ALTIN 1.034,10
HDP

HDP'nin İstanbul'daki skandal yürüyüşü! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için İstanbul Kadıköy'de yürüyüş düzenledi. HDP'li vekillerinde katıldığı yürüyüşte PKK lehine sloganlar atıldı, polislere hakaret edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK'lı teröristler Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar attı.

HDP'li vekillerinde de katıldığı yürüyüşte HDP Batman Milletvekili Ayşe Başaran ve HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ve HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, polislerimize hakaret etti.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruptan 34 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. PKK'lı teröristlerin Öcalan için sloganlar attığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 26. bölüm fragmanı (Final)
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 26. bölüm fragmanı (Final)
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 632. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 632. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 47. bölüm fragmanı (Sezon finali)
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 47. bölüm fragmanı (Sezon finali)
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
İstanbul'da yüzsüz sapık! Fotoğrafını çektiği genc kadına yakalanınca bakın ne yaptı
İstanbul'da yüzsüz sapık! Fotoğrafını çektiği genc kadına yakalanınca bakın ne yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal aday mısın değil misin onu açıkla
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim iddialarına yalanladı: Bay Kemal aday mısın değil misin onu açıkla
İstanbul'da skandal görüntü! Metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
İstanbul'da skandal görüntü! Metro kapısı açık şekilde seferine devam etti
Güldür Güldür'ün 6'lı Masa skeci tam bomba! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay
Güldür Güldür'ün 6'lı Masa skeci tam bomba! Ekrem İmamoğlu göndermesi olay
Pençe Kilit'te teröristlerin mağarasından çıkanlara bakın
Pençe Kilit'te teröristlerin mağarasından çıkanlara bakın
A Milli Takım patronu Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti! 'İzmir' diyemeyince...
A Milli Takım patronu Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti! 'İzmir' diyemeyince...