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İstanbul'da yüzsüz sapık! Fotoğrafını çektiği genc kadına yakalanınca bakın ne yaptı

İSTANBUL Eyüpsultan’da bir kadın, fotoğrafının çekildiğini fark edince bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu görünce arbede yaşandı. Fotoğrafı çektiği iddia edilen şahıs, cep telefonunu vermek istemeyince yere atarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Eyüpsultan Meydanı’nda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, genç kadın yolda yürürken bir şahıs tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın, “Benim fotoğraflarımı niye çekiyorsun?” diye bağırınca çevredeki vatandaşlar olay yerine toplandı.

Vatandaşlar, fotoğrafı çektiği iddia edilen şahsın elinden cep telefonunu almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen şahıs yere atarak parçaladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs, vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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