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Park ve sahillerde boş gezen 1104 kaçak göçmen yakaladı

İSTANBUL'da, polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı uygulamada 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, ilgili birimlerin katılımıyla kent genelinde, vatandaşların yoğun olduğu park, sahil gibi kamusal alanlarda düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında ülkede yasal kalış hakları olmayan 1104 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilecek.

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