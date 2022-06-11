Balıkesir'de katliam gibi kaza! 6 kişi hayatını kaybetti onlarca yaralı var
Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.
Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.