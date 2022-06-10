Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın ‘çakal’ ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaret sırasında Ağılyazı Muhtarı Yaşar Adak'ın, "AK Parti’den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim” diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın tepki gösteren başka vatandaşa hitaben ‘çakal’ ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan’ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Cami etrafında toplanan vatandaşların ''Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.