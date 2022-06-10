BIST 2.538
DOLAR 17,04
EURO 17,91
ALTIN 1.002,11
POLİTİKA

Davutoğlu’nun Malatya ziyaretinde ''çakal'' gerginliği

İhlas Haber Ajansı

Malatya’da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın ‘çakal’ ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. 

Davutoğlu, ziyaret sırasında Ağılyazı Muhtarı Yaşar Adak'ın, "AK Parti’den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim” diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın tepki gösteren başka vatandaşa hitaben ‘çakal’ ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan’ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü. Cami etrafında toplanan vatandaşların ''Sana hakkımızı helal etmiyoruz” diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih Portakal sordu: ''AKP gitsin'' çözüm değil, siz ne yapacaksınız? Hadi Özışık yorumluyor...
Fatih Portakal sordu: ''AKP gitsin'' çözüm değil, siz ne yapacaksınız? Hadi Özışık yorumluyor...
Ümit Özdağ Diyanet'i bombaladı! 'Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandırıyorsunuz'
Ümit Özdağ Diyanet'i bombaladı! 'Ateizmi Geliştirme Derneğini kıskandırıyorsunuz'
1 sene önce aldıkları sıfır daire başlarına yıkıldı o anlar kamerada
1 sene önce aldıkları sıfır daire başlarına yıkıldı o anlar kamerada
Metroda bıçak çekip hakarette bulunmuştu! Emrah Yılmaz hakkında flaş karar
Metroda bıçak çekip hakarette bulunmuştu! Emrah Yılmaz hakkında flaş karar
Ahmet Davutoğlu'ndan Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye çok ağır laf
Ahmet Davutoğlu'ndan Hazine Bakanı Nureddin Nebati'ye çok ağır laf
Çumra'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 10 dakika sürdü hayat felç oldu
Çumra'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 10 dakika sürdü hayat felç oldu
Edirne'de 2 Bulgar işadamını kaçırmaya kalkıştılar! Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar
Edirne'de 2 Bulgar işadamını kaçırmaya kalkıştılar! Polis olarak tanıtıp kelepçelemeye çalıştılar
ATV'nin Hakim dizisi 10. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 10. bölüm fragmanı
Kocaeli'de öğrenciyi sınıfta döven öğretmenle ilgili inceleme başlatıldı
Kocaeli'de öğrenciyi sınıfta döven öğretmenle ilgili inceleme başlatıldı
Mükremin Gezgin skandalına Hazal Kaya destek verdi Bergüzar Korel'e resti çekti!
Mükremin Gezgin skandalına Hazal Kaya destek verdi Bergüzar Korel'e resti çekti!