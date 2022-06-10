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POLİTİKA

Ali Babacan'a kadın böyle tepki gösterdi: Her şeyimizi sattınız hakkımı helal etmiyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kuşadası ziyaretinde bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. "Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz” diyen kadın, Ali Babacan’a hakkını helal etmediğini söyledi.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Aydın Kuşadası’ndaki ziyaretinde bir kadının tepkisi ile karşılaştı. Medyascope’dan Aytuğ Özçolak’ın haberine göre Babacan, “Size hakkımı helal etmiyorum” diyen kadına “Konuşup gidiyorsunuz siz ama” karşılığını verdi.

"Bütün her şeyimizi sattınız"
Kadın bunun üzerine ise, “Ben sizi o kadar çok dinledim ki… 20 yıl boyunca dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Şu geldiğimiz duruma yazık, doların geldiği duruma. Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz” ifadelerini kulandı.

Şikayetini dile getiren kadına, bir parti yetkilisi “Bu yaptığınız provokasyon” diyerek karşılık verdi.

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