Ali Babacan'a kadın böyle tepki gösterdi: Her şeyimizi sattınız hakkımı helal etmiyorum

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Aydın Kuşadası’ndaki ziyaretinde bir kadının tepkisi ile karşılaştı. Medyascope’dan Aytuğ Özçolak’ın haberine göre Babacan, “Size hakkımı helal etmiyorum” diyen kadına “Konuşup gidiyorsunuz siz ama” karşılığını verdi.

Kadın bunun üzerine ise, “Ben sizi o kadar çok dinledim ki… 20 yıl boyunca dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Şu geldiğimiz duruma yazık, doların geldiği duruma. Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz” ifadelerini kulandı.

Şikayetini dile getiren kadına, bir parti yetkilisi “Bu yaptığınız provokasyon” diyerek karşılık verdi.