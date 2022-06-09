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Yalova sahilinde iki yabancı uyruklu grup birbirine girdi tekmeler havada uçuştu

Yalova sahilinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşandığı iddia edilen kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu.

Alınan bilgiye göre, kavga, Yalova'nın en işlek yerlerinden olan sahil kesiminde meydana geldi.

İddiaya göre, Gazipaşa Caddesi Postane Köprüsü üstünde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle köprü adeta boks ringine döndü. Kavgada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran grubu çevredeki vatandaşlar araya girerek zorlukla ayırdı.

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