Liseli gencin konuşması sosyal medyayı salladı

15 yaşındaki lise öğrencisinin sokak röportajındaki söyledikleri sosyal medyayı salladı. Liseli öğrenci, röportajda, "Bu ülkeyi biz değiştireceğiz. Kendinize güvenin ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk" sözlerini sarf etti.

YouTube'de yayın yapan Kendine Muhabir isimli kanalın sokak röportajında 15 yaşındaki lise öğrencisi konuştu.

Liseli genç, "Ben 15 yaşında lise öğrencisiyim, kendi harçlığı kendim çıkarmak için şu caddede en az 15 kere gezdim. Bu ülkeyi biz değiştireceğiz, bu ülkeyi terk etmeyin. Biz Türklükten gurur duyup Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler olduk. Biri olmadı öbürünü seçeriz, öbürü olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz, vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen, "15 yaşında neden bunları düşünüyorsun?" sorusuna da "Eğitim sistemi çöp. Amerika'da 15 yaşındaki adam gidiyor, Avrupa bileti alıyor, geziyor" yanıtını verdi.